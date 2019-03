Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi går nu ud med en appel til offenligheden og beder om hjælp til at identificere en afdød mand.

Manden døde den 11. marts klokken 16.53, da han blev ramt af et tog nogle hundrede meter øst for stationen i Sorø. Han døde på stedet.

Siden har politiet forsøgt at finde ud af, hvem manden er. De ved, han var omkring 40 år gammel og 180 centimeter høj, var almindelig af bygning, havde kort mørkt hår og skægstubbe.

Han havde dog ingen legitimation på sig, da han døde, og derfor udsender politiet nu en række billeder, som de håber kan bidrage til, at mandens identitet bliver fastlagt.

Manden havde nemlig adskillige tatoveringer. Politiet skriver i en meddelelse til offentligheden:

'Han var tatoveret flere steder: På venstre underarm/håndled er der et anker, og på venstre yderside af brystkasse står der "I'm the hero of this Story" med gammeldags bogstaver.'

'På højre kraveben/skulder er der tatoveret "Lev dit liv"¸ hvilket får politiet til at gå ud fra, at der er tale om en dansker. På ryggen er der et billede af en løve og et andet motiv.'

Politiet opfordrer borgere, der har oplysninger om den afdøde, til at kontakte politiet på 114.