Nordjyllands Politi efterlyser tirsdag to mænd, der angiveligt med kniv har overfaldet en togpassager.

»Der er tale om et røveri-forhold, som vi ser med stor alvor på. Derfor vil vi nu gerne have offentlighedens hjælp til at identificere de to formodede gerningsmænd,« siger politikommissær Kenneth Rodam.

Det drejer sig om en episode, der fandt sted 28. marts i år i et tog, der var på vej mod Aalborg.

Ifølge politiets oplysninger skete røveriet her cirka kl. 01.50, hvor de to mænd truede en 18-årig mandlig passager til at udlevere sin kontanter ved brug af en kniv. Kl. 01.57 steg de to mænd efterfølgenede af toget på Aalborg Banegård. Det er herfra overvågningsbillederne stammer:

De to formodede gerningsmænd ses på stationen. Foto: Nordjyllands Politi

Nordjyllands Politi har indtil videre ikke kunnet få fastslået de to mænds identitet.

Man ved dog, at de sandsynligvis steg på toget i Aarhus, og derfor muligvis kan have bopæl her.

De to gerningsmænd beskrives sådan her:

Den ene: dansk af udseende, 15-20 år, 170-175 centimeter høj og almindelig kropsbygning. Talte dansk med accent. Iført Sort Mont Clair-jakke og mørke joggingbukser samt sort mundbind, lille sort sidetaske og mørk hue med hvidt Mont Clair-logo i panden.

Den anden: dansk af udseende, 15-20 år, 175-180 centimeter høj og almindelig kropsbygning. Talte dansk med accent. Iført Sort North Face- jakke, mørk hættetrøje og lyse bukser samt mundbind og Nike-skuldertaske.

Hvis man har oplysninger i sagen kan man kontakte politiet på tlf. 114.