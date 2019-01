Seks unge på bro i Albertslund ramte S-tog med stor isblok, siger politiet.

Næsten tre uger efter et kast med en stor isblok mod et kørende S-tog i Albertslund er politiet fredag gået ud med offentlig efterlysning.

Det var 24. december om eftermiddagen, at den potentielt farlige lovovertrædelse skete. Fra en gangbro over skinnerne ved Hedemarksvej i Albertslund blev isblokken kastet mod et S-tog, netop da det kørte under broen.

Forruden på toget blev ødelagt, men ingen personer kom til skade, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Først fredag har politiet valgt at omtale sagen offentligt med en appel om hjælp. Politiet fik anmeldelsen 24. december lidt efter klokken 15.

Lokoføreren så i alt seks unge på broen. To af dem stod for selve kastet med den store isblok.

I en netdøgnrapport forklarer Københavns Vestegns Politi, at sagen har været efterforsket, og at "de seks personer har været efterlyst internt i politiet".

Dette har imidlertid ikke ført til et gennembrud, og derfor beder man fredag offentligheden om hjælp med eventuelle oplysninger.

