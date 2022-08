Lyt til artiklen

»Vi kender identiteten på den person, som vi mistænker for at være medgerningsmand. Den seneste tid har vi ledt efter ham forskellige steder på Sjælland, og han ved godt, at vi leder ham. Jeg vil derfor stærkt opfordre ham til at melde sig selv.«

Sådan siger politikommissær Rasmus Nielsen fra Københavns Politi i en pressemeddelelse fra politikredsen.

Forbrydelsen, som manden er mistænkt for, fandt sted 22. juni, hvor en 29-årig mand blev udsat for flere knivstik. Det skete, da to personer opsøgte ham i en lejlighed på Vesterbro.

Siden har Københavns Politi haft en omfattende efterforskning af sagen, som har ført til, at to personer allerede sidder varetægtsfængslet.

Men politiet leder altså nu efter en tredje medgerningsmand, som de allerede kender identiteten på.

Hvis manden ikke selv melder sig, kan næste skridt blive en officiel efterlysning med navn og billede.

Den ene varetægtsfængslede er en 25-årig mand, der i går blev anholdt i Nordsjælland.

Fredag blev han bag lukkede døre fremstillet i grundlovsforhør sigtet for grov vold. Han blev varetægtsfængslet i fem dage frem til 17. august.

Samme dag udløber også varetægtsfængslingen af en 20-årig kvinde, som er sigtet for medvirken til volden. Hun blev anholdt kort efter overfaldet og fængslet dagen efter.



Både den 25-årige mand og den 20-årige kvinde vil 17. august blive fremstillet igen med krav om fortsat varetægtsfængsling.