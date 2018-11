Forsvarsadvokat for LTF-lederen har "sporadisk kontakt" med sin klient, fortæller han mandag i Højesteret.

Det er politiets vurdering, at Shuaib Khan fortsat er leder af banden Loyal To Familia (LTF), selv om han ikke har været i Danmark i et år.

Det er netop kommet frem under rigsadvokat Jan Reckendorffs forelæggelse af udvisningssagen mod Khan i Højesteret.

- Han rejste til Spanien i slutningen af november 2017, og det er politiets vurdering, at han fortsat er der, mens han fungerer som leder, siger Jan Reckendorff.

Shuaib Khans forsvarer, advokat Michael Juul Eriksen, oplyser, at han ikke ved, hvor Khan befinder sig. Faktisk er kommunikationen sparsom, forklarer han.

- Det er en måneds tid siden, jeg sidst talte med ham. Det er en sporadisk kontakt, siger Michael Juul Eriksen.

Det er syv dommere i Højesteret, der skal tage stilling til, om 32-årige Shuaib Khan skal udvises for verbale trusler mod en politimand i forbindelse med en visitation i sommeren 2017.

Både by- og landsret har afvist, at der er juridisk grundlag for at idømme Khan en ubetinget udvisning.

Derfor vil anklagemyndigheden have afprøvet spørgsmålet ved landets højeste retsinstans.

Han er allerede kendt skyldig for truslerne. Det er alene straffen, som retten skal tage stilling til.

I sin forelæggelse lægger rigsadvokaten Jan Reckendorff vægt på Shuaib Khans kriminelle baggrund.

Fra 2007 til 2015 har han fået en lang række domme, herunder otte års fængsel for dødsvold med 14 knivstik i Aalborg.

Domstolene har hidtil afvist at udvise Shuaib Khan på grund af hans tilknytning til Danmark. Han er født i Danmark, og han har senest været i Pakistan i 2007.

Gennem sin forsvarer har han fortalt, at hans tilknytning til Pakistan er meget begrænset, og at han dårligt taler sproget.

Anklagemyndigheden er dog uenig.

Under sin varetægtsfængsling i denne sag kom han i besiddelse af en ulovlig mobiltelefon. Det udnyttede politiet og satte en aflytning i værk. I samtalerne blev der talt punjabi.

Her kunne tolke konstatere, at han talte et fint og forståeligt punjabi med accent.

Københavns Politi nedlagde i september et foreløbigt forbud mod LTF, og et årelangt retsopgør om forbuddet ligger forude.

Til februar indleder Københavns Byret sagen om, hvorvidt LTF kan opløses. Der er afsat 36 dage til sagen, og en afgørelse ventes først til august.

Der ventes ikke en afgørelse i udvisningssagen mandag.

/ritzau/