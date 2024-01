En 27-årig mand er i kritisk tilstand, efter han har været involveret i et færdselsuheld i Mårslet fredag aften.

En 28-årig mand er efterfølgende blevet anholdt.

Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Martin Christensen til B.T.

Uheldet skete i krydset mellem Oddervej og Giber Ringvej.

»Vi fik en melding om, at to biler kørte frontalt sammen. Den hårdt kvæstede var passager i den ene bil. Begge førerne af bilerne er uskadte, men den ene er blevet anholdt. Ifølge et vidneudsagn kørte han over for rødt, og så blev han også skønnet påvirket,« fortæller vagtchefen.

Der har været en bilinspektør ude på stedet.

Om det videre forløb i sagen siger vagtchefen:

»Vi er stadig ved at undersøge sagen. Det kan være, at den 28-årige vil blive fremstillet senere i dag. Vi afventer blodprøver, og så er der også flere vidner, vi skal have talt med.«

Lørdag morgen er der ikke nyt om den 27-årige mands tilstand.