Natten til søndag fik Fyns Politi en anmeldelse om en bilist, der slingrede.

Politiet fik stoppet bilen, henvendelsen drejede sig om, og der blev taget en alkoholtest på stedet, som viste, at vedkommende formentlig var stærkt påvirket.

»Det er en litauisk mand, som var så påvirket, at vi faktisk ikke kunne afhøre ham. Han blev taget med på stationen, hvor han fik lov at sove rusen ud,« siger vagtchef ved Fyns Politi Milan Seyfabad.

Manden, der er 41 år, blev stoppet i krydset mellem Møllevej og Stenløsevej.

Anmeldelsen om mandens opsigtsvækkende kørsel kom ind om natten, og han blev standset klokken 2.41 natten til søndag.

»Indtil videre virker det til, at han havde en promille langt over det tilladte.« siger vagtchefen videre.

Manden skal have taget opfølgende prøver for at fastslå, hvor hans promille lå.

»Man kan jo ikke sige andet, end at det føles godt at få sådan en bilist væk fra vejene, før der sker noget,« siger Milan Seyfabad.