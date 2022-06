Lyt til artiklen

Københavns Politi anholdt tirsdag to mænd, som er mistænkt for moms- og skattesvig samt hvidvask for millioner.

Det oplyser Københavns Politi selv på Twitter tirsdag ved middagstid.

De to mænd er henholdsvis 21 og 47 år gamle og blev anholdt i forbindelse med ransagning af to adresser i Nordsjælland og på Vestegnen, fortælller politiet.

»De er mistænkt for moms- og skattesvig samt hvidvask for anslået 29 mio. kr. ved at have udstedt fiktive fakturaer gennem virksomheder,« skriver Københavns Politi.

Overfor B.T. fortæller vicepolitiinspektør Peter Reisz fra Københavns Politi, at anholdelserne er sket efter en længere efterforskning.

»Der er tale om nogle vikarbureauer. Efterforskningen af denne her sag er en del, som er udledt fra en anden sag, som stadig er under efterforskning,« fortæller Peter Reisz således.

»Nu valgte vi så at slå til i denne her sag nu,« oplyser han desuden.

De to anholdte vil ikke blive fremstillet i grundlovsforhør men vil i stedet blive sigtet, afhørt og derefter løsladt.

»Vi har fundet nogle effekter i ransagningen, og dem skal vi nu i gang med at gennemgå. Derefter er planen, at vi på et tidspunkt afleverer sagen til vores advokatur, der vurderer, om der skal rejses tiltale eller ej,« siger Peter Reisz.