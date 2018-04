En ung mand er fredag blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg i forbindelse med et skyderi i Albertslund.

København. Fredag morgen anholdt Københavns Vestegns Politi en 22-årig mand i forbindelse med et skyderi i Albertslund 3. april, hvor en tilfældig fodgænger blev ramt i benet.

Det oplyser politiet på Twitter.

Den unge mand er sigtet for medvirken til drabsforsøg og blev i et grundlovsforhør fredag formiddag varetægtsfængslet i fire uger.

Den 22-årige nægter sig skyldig i sigtelsen. Hverken politi eller anklager ønsker at oplyse nærmere.

8. april blev en 19-årig mand anholdt og sigtet for medvirken til drabsforsøg i forbindelse med samme skyderi. Også han blev efterfølgende varetægtsfængslet - i første omgang frem til 18. april. Det er senere blevet forlænget til 25. april.

I skyderiet affyrede en gruppe personer flere pistolskud mod en bil i krydset Albertslundvej og Roskildevej.

Fra mandag 2. april til fredag 6. april blev der i alt skudt seks gange i Albertslund. Politiet har tidligere sagt, at man arbejdede ud fra en teori om, at skyderierne skete i forbindelse med en strid om det lokale hashmarked.

Et hus på Tranehusene 4 var tilsyneladende centralt i konflikten. Tre nætter i træk - natten til mandag, tirsdag og onsdag - blev der affyret skud mod dette hus. Selv om der var folk i huset, blev ingen ramt.

Der blev ligeledes skudt på adressen Bækgården 7. Her blev to gerningsmænd iført mørkt tøj set flygte fra skyderiet på samme knallert. Fredag 6. april blev der også skudt i Oksens Kvarter. Heller ikke her var der nogen, der kom til skade.

I forbindelse med skyderierne oprettede politiet visitationszoner flere steder i Albertslund Kommune. Der blev ligeledes opstillet en mobil politistation, hvor lokale kunne henvende sig.

/ritzau/