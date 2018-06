I maj fik politiet en anmeldelse om en voldtægt i Hornbæk Plantage. Torsdag har politiet anholdt en mistænkt.

Helsingør. Nordsjællands Politi har anholdt en mand, der mistænkes for at have voldtaget en 33-årig kvinde i Hornbæk Plantage den 17. maj.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

Manden blev anholdt torsdag morgen, og politiet oplyser kort efter klokken 09.30, at man er i gang med at afhøre ham.

Senere på dagen vil han blive fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Helsingør, hvor en anklager vil kræve ham varetægtsfængslet.

Anklageren vil desuden bede dommeren om at lukke dørene. Derfor ønsker politiet i første omgang ikke at oplyse mere om anholdelsen - heller ikke om mandens alder.

Politiet modtog anmeldelsen om voldtægten den 17. maj klokken 17.22 - angiveligt skal voldtægten være sket nogle timer tidligere.

Efter anmeldelsen oplyste politiet, at det ledte efter en gerningsmand, som blev beskrevet som dansk af udseende, 165-170 centimeter høj og slank af bygning. Politiet mente, at han var mellem 35 og 42 år.

Han lugtede angiveligt af tobak og var beskidt på hænderne, som om han havde rodet med en bil, motorcykel eller noget jord, har den 33-årige kvinde fortalt.

/ritzau/