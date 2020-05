To personer er anholdt i sag om en 39-årig mands forsvinden. De vil blive stillet for en dommer.

Nordjyllands Politi har anholdt to personer i en sag om en 39-årig mand, der er forsvundet.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

De to personer blev anholdt torsdag. Foruden anholdelserne har politiet også ransaget en adresse nordvest for Frederikshavn.

De anholdte er en kvinde på 46 år og en mand på 45 år.

De anholdte vil blive fremstillet i et grundlovsforhør fredag klokken 12 i Retten i Hjørring. Anklageren vil begære dobbeltlukkede døre. Det betyder, at anklagemyndigheden vil undgå, at sigtelsen kommer frem.

- De to anholdte personer skal fremstilles senere i dag i et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen i en pressemeddelelse.

Han fortæller, at der ikke kan oplyses yderligere om sagen på grund af ønsket om de dobbeltlukkede døre.

- Det sker af hensynet til at beskytte vores videre efterforskning, siger Frank Olsen.

Politiets efterforskning i sagen fortsætter de kommende dage på højtryk, lyder det fra vicepolitiinspektøren.

Det indebærer blandt andet, at politiet fortsat foretager en række tekniske undersøgelser på den ransagede ejendom nordvest for Frederikshavn.

Desuden har politiet været til stede på andre adresser i området i forbindelse med efterforskningsarbejdet.

Politiet vil også afhøre en række personer med tilknytning til sagen.

- Før det arbejde er tilendebragt, kan vi ikke udtale os yderligere om sagen, siger Frank Olsen i meddelelsen.

Tirsdag udsendte politiet en efterlysning af den forsvundne mand.

Her fremgik det, at mandens familie var "stærkt bekymret for ham", da han ikke var mødt op til en aftale.

Den 39-årige er sidst set lørdag den 9. maj omkring klokken 22.00 ved Strandby nord for Frederikshavn.

Han hedder Eddie Karl-Johan Christensen og beskrives som 182 centimeter høj, almindelig af bygning, skaldet og med skæg ved hagen.

/ritzau/