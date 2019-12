Tirsdag morgen har Københavns Politi foretaget en anholdelse på Lundtoftegade i København.

Man har i den forbindelse sigtet vedkommende for ulovligt arbejde.

Det oplyser Københavns Politis presseafdeling til B.T.

I skrivende stund ønsker politiet ikke at komme med flere detaljer i sagen eller omkring den anholdtes identitet.

Byggepladsen er centrum for en konflikt, der eskalerede søndag.

Her blev en repræsentant for Dansk El-Forbund og en stilladsarbejder overfaldet. Politiet har bekræftet. at et overfald har fundet sted.

Mandag mødte hundredvis af stilladsarbejdere op, der demonstrerede foran byggepladesn.

Det kulminerede i et dramatisk øjeblik, hvor flere var med til at vælte stilladset.

Opdateres...