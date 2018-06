Fire unge mænd sigtes for drabsforsøg efter skyderi i Husum i sidste uge. Tre mænd blev ramt.

København. Københavns Politi har tirsdag anholdt fire mænd for et skyderi i Husum i sidste uge, hvor tre unge mænd blev ramt.

Det oplyser politiinspektør Torben Svarrer.

Ved skyderiet, der fandt sted ved Gadelandet, blev tre mænd på 19, 21 og 22 år ramt. Efter skyderiet blev de bragt på hospitalet, men var ikke i livsfare.

De fire sigtes for medvirken til drabsforsøg, og en dommer i Retten i Frederiksberg skal onsdag tage stilling til, om de skal varetægtsfængsles. De anholdte er 25, 24, 22 og 21 år.

Hvilken rolle politiet nærmere bestemt mener, at de fire har haft ved skyderiet, kan politiinspektøren ikke at udtale sig om onsdag morgen. Det vil dog formentlig komme frem ved retsmødet onsdag, hvor sigtelsen læses op.

Anklageren vil anmode om at få lukkede døre, og derfor forventes de sigtedes forklaring at blive hemmeligholdt.

Ved anholdelsesaktionen tirsdag har politiet også anholdt en femte mand, som også vil blive fremstillet. Han er 18 år og sigtes for besiddelse af 13,3 kilo hash.

Der har den seneste tid været flere skyderier i Husum og Rødovre. Politiet har tidligere oplyst, at man mener, at der en konflikt mellem to grupper - en fra Husum og en fra Rødovre.

- Det er nogle, som har relation til eller er en del af den ene gruppering ude i Rødovre, siger Torben Svarrer.

Den skyldes muligvis, at der er blevet stjålet et stort parti hash. Solgt på gadeplan har den angiveligt stjålne hash en værdi af cirka fem millioner kroner.

De fem sigtede blev anholdt tirsdag formiddag på to forskellige adresser i Rødovre, oplyser Torben Svarrer. Han kan bestemt ikke udelukke, at politiet vil anholde flere i forbindelse med skyderierne, oplyser han.

- Jeg er ret overbevist om, at vi skal ud og hente andre. Efterforskningen pågår stadigvæk, siger politiinspektøren.

/ritzau/