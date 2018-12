En 28-årig mand blev sent tirsdag aften dræbt på stedet, da han blev ramt af en bil i høj fart på Holbækmotorvejen.

Det oplyser Thomas Christensen, vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, natten til onsdag.

»Det drejer sig om en fodgænger, der bliver ramt af en bil, da han pludselig befinder sig på motorvejen,« siger vagtchefen.

»Da vi kommer derud, finder vi ud af, at han er afgået ved døden,« tilføjer han.

»Han er blevet ramt af en bil, der har kørt ved normal motorvejshastighed - altså nok omkring 110 kilometer i timen.«

Politiet har i forbindelse med ulykken afspærret motorvejen i udadgående retning ved afkørslen Vallensbæk N.

Thomas Christensen oplyser, at en 30-årig mand, der var sammen med den nu afdøde mand, er anholdt.

»Vi undersøger nu, om der er foregået en kriminel handling i forbindelse med ulykken,« siger vagtchefen.

Han ønsker på nuværende tidspunkt ikke at komme nærmere ind på, hvad anholdelsen bygger på.

Købehavns Vestegns Politi forsøger natten til onsdag at få underrettet den afdødes pårørende.

Politiet modtog anmeldelsen om ulykken klokken 22.56 og afspærrede hurtigt motorvejen på strækningen.

Det medførte flere farlige situationer med bilister, der udnyttede et hul i autoværnet til at vende om.

»Heldigvis er der ikke sket nogle sammenstød, men det har været tæt på,« siger Thomas Christensen.

Natten til onsdag klokken halv to tilføjer han, at motorvejen forventes genåbnet inden for en halv eller hel time.

Vejdirektoratet skriver på Twitter, at motorvejen forventes åbnet klokken tre.

/ritzau/