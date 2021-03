Russiske søfolk arbejdede ulovligt i Danmark. Minister bør tage affære, mener fagbevægelse.

På Lolland har politiet tirsdag anholdt 28 russiske søfolk for ulovligt arbejde.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse tirsdag. Aktionen har fundet sted ved Rødbyhavn, oplyser politiet.

Nyheden har fået fagbevægelsen til at reagere. Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT Kartellet) beder i en pressemeddelelse transportminister Benny Engelbrecht (S) om at tage affære.

De anholdte arbejdede på to russiske slæbebåde, som bruges til at bugsere pramme med materiel til anlægsarbejdet til en kommende Femern-forbindelse.

Politiets aktion bør få "alle alarmklokker til at ringe hos bygherren Femern A/S og dens ejer, den danske stat", hedder det fra BAT Kartellet.

Konsortiet Femern Belt Contractors, FBC, står for projektet.

BAT Kartellet forventer, at ministeren og bygherren "gør det helt klart for FBC, som har hyret den russiske underentreprenør og de illegale arbejdstagere, at lignende tilfælde vil få tungtvejende konsekvenser for det videre samarbejde".

I en pressemeddelelse tirsdag eftermiddag skriver politiet, at sagen har været efterforsket i lang tid i tæt samarbejde med Styrelsen for international rekruttering og integration, SIRI.

-Det er vores vurdering, at de 28 søfolk har været beskæftiget med arbejde, som kræver arbejdstilladelse i Danmark, siger politiinspektør Peter Compen, der er leder af udlændingekontrolafdelingen i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Det har de ikke haft, og dermed har de overtrådt udlændingeloven.

Udlændingestyrelsen skal nu vurdere hver enkelt sag, og beslutte om de 28 russere skal udvises og have et indrejseforbud.

Politiet forventer, at det er afgjort onsdag, hvorefter Hjemrejsestyrelsen skal afgøre, hvordan de eventuelt skal forlade Danmark.

Sidste år arrangerede en række fagforbund en demonstration vendt mod Femern Belt Contractors. Her krævede man indgåelse af overenskomst og ordentlige arbejdstider, har Fagbladet 3F tidligere skrevet.

/ritzau/