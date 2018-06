Sent tirsdag aften forsøgte en mand at røve en McDonald's i Haderslev. Han blev anholdt under en time senere.

En 22-årig mand fra lokalområdet er blevet anholdt for et røveriforsøg mod en McDonald's i Haderslev sent tirsdag aften.

Det fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Mads Leervad Dammark tidligt onsdag morgen.

- Han blev anholdt lige knap en time senere, hvor vi traf ham i området under 100 meter væk fra den pågældende McDonald's, siger vagtchefen.

- Han passede på signalementet og var sandsynligvis på vej væk fra sit gemmested, da vi fandt ham, tilføjer han.

Den 22-årige mand bliver sigtet for røveriforsøg.

Politiet fik anmeldelsen om røveriforsøget mod McDonald's på Teaterstien i Haderslev klokken 23.25.

- Gerningsmanden kommer ind og truer med en køkkenkniv. Men da han trækker kniven, flygter personalet fra kasseområdet. Derfor får han ikke noget udbytte med sig. Han opgiver simpelthen, fortalte vagtchefen kort efter midnat.

Ingen personer kom noget til, og gerningsmanden flygtede fra stedet.

Han var iført en lysegrøn jakke og mørke bukser og bar maskering foran ansigtet.

Politiet har ligeledes fundet den kniv, som det formoder, at manden brugte under røveriforsøget.

- Vi fandt den på en tagterrasse, hvor vi mener, at han har gemt sig, siger Mads Leervad Dammark onsdag morgen.

