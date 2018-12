Onsdag morgen er der sket et alvorligt færdselsuheld på Kostervej på Møn.

»En ældre fodgænger er blevet kørt ned. Han er i en ambulance med politieskorte på vej til Rigshospitalet,« fortæller vagtchef Henrik Karlsen.

Manden er blevet ramt af en bil ude på åbent land.

Den foreløbige melding går, at manden har været ved at krydse vejen, men vi er ved at undersøge sagen nærmere, fortæller vagtchefen.

Ulykken skete omkring klokken 05.28, men politiet skal have talt mere med bilisten, der er meget rystet over situationen.

Vejen var tidligere spærret i begge retninger, lød det fra Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi på twitter, men bilister kan passere på strækningen, oplyser politiet:

'Uheldsstedet kan passeres med forsigtighed. Vi arbejder stadig på stedet og trafikken dirigeres af politiet. Vis hensyn overfor dem der arbejder på vejen.'