Et indbrudsforsøg i julen hos undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) bliver efterforsket på samme måde som alle andre indbrud i hovedstaden. Det oplyser Københavns Politi og afviser samtidig, at ministeren har fået særbehandling.

Et Facebook-opslag fra ministeren har affødt mange kommentarer fra B.T.s læsere, der undrer sig over, at Københavns Politi bruger resurser på et indbrudsforsøg hos ministeren, når andre ikke kan få den samme hjælp.

»Det er helt klart særbehandling,« siger Steen Regaard, der er selvstændig tømrer og entreprenør.

Steen Reegaard fik aldrig besøg af politiet, da tyve brød ind i hans bil og stjal værktøj for over 100.000 kroner.

I begyndelsen af 2019 havde han indbrud i sin firmabil, da den holdt parkeret i den nordsjællandske by Helsinge. Under indbruddet blev der ifølge Steen Regaard stjålet elektriske save, boremaskiner og svejseapparater for over 100.000 kroner, og bilen blev beskadiget for 42.000 kroner. Men politiet så han aldrig noget til.

»Vi var 11 håndværkere i Helsinge, der havde indbrud, og ingen af os fik besøg af politiet. Der blev hverken sikret spor eller indledt en efterforskning,« fortæller Steen Regaard.

Pernille Rosenkrantz-Theil bor i et stort hus i Brønshøj sammen med sine forældre og sine to børn.

Onsdag fortalte ministeren på Facebook, at hun efter en julefejring kom hjem til et vindue, der var brudt op.

»Her hos mig var tyvene stukket af uden at gå ind. Hos naboen var de knap så heldige. Nu har to gode betjente været hos naboen og hos mig. De har sikret spor og skabt lidt tryghed,« skriver hun i opslaget, der efterfølgende blev citeret af flere medier, herunder B.T.

Bemærkningen om, at betjentene har sikret spor, vækker undren blandt mange læsere, der har kunnet læse B.T.s artikler om manglende resurser og benhårde prioriteringer i politiet.

Flere læsere beskriver på B.T.s facebookprofil deres egne oplevelser af, hvordan politiet slet ikke har taget sig af indbrud, selvom der er stjålet for flere tusinde kroner.

Hos Københavns Politi afviser vicepolitiinspektør Lars Feldt-Rasmussen imidlertid enhver snak om forskelsbehandling af ministeren:

»Vi efterforsker sagen på lige fod med alle andre indbrud. Der har været flere indbrud i det område, og derfor giver det god mening at køre derud,« siger han.

Ifølge Rigspolitiet er der forløbig anmeldt 742 indbrud begået i perioden 20. til 26. december. 41 af indbruddene skete i København.

Vicepolitiinspektør Lars Feldt-Rasmussen har ingen oplysninger om, hvor mange af de 41 indbrud, der har ført til en politiindsats, som den Pernille Rosenkrantz-Theil beskriver på Facebook, men han fortæller, at indbrud i privat beboelse generelt har høj prioritet for Københavns Politi.

»Som udgangspunkt kører politiet ud til alle indbrud i privat beboelse, hvor det giver mening at sikre spor på gerningsstedet.«

Hvornår giver det ikke mening?

»Hvis gerningsstedet er forurenet af alt muligt, så giver det ikke mening. Hvis man har ryddet op og gjort rent og repareret de områder, hvor der er gjort indtrængning ved for eksempel at udskifte en dør, der er brudt op.«

Lars Feldt-Rasmussen ønsker ikke at oplyse, hvor mange indbrud der har været i ministerens kvarter, eller hvor meget der er stjålet for hos naboerne.

