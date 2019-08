Tidligt lørdag aften var politiet massivt til stede på Nørrebro i København, hvor der kort før klokken 18 var meldinger om et muligt knivstikkeri.

»Vi har vidner, der fortæller, at der er sket et eller andet derude, men vi ved endnu ikke præcis, hvad der er foregået,« fortæller vagtchef ved Københavns Politi, Kristian Ruhdin.

Der er ikke umiddelbart hverken ofre eller gerningsmænd på stedet, og politiet har derfor taget kontakt til hospitalerne i hovedstaden.

»Vi har muligvis nogen, der er kommet til skade, men vi ved endnu ikke, om det har forbindelse til den episode,« siger vagtchefen.

Politiet afspærrede en del af Nørrebrogade omkring Den Røde Plads, mens de undersøgte det mulige gerningssted, men den er nu ophævet igen.

»Vi har foretaget en større gerningsstedsundersøgelse, for et eller andet er der sket derude. Nu er det bare et langt sejt træk, og så skal vi nok komme i mål i den sag,« siger vagtchefen.

Politiet kan endnu ikke sige, om episoden har relation til bandemiljøet.