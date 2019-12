Københavns Politi lukkede søndag af for trafik fra Amager, efter at mand undslap anholdelse i Dragør.

Københavns Politi har søndag anholdt en mand, der tidligere på dagen forsøgte at påkøre patruljebiler under et forsøg på anholdelse i Dragør.

Politiet måtte afgive skud under forsøget på anholdelsen i Dragør.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Henrik Svejstrup.

- Det skete under et forsøg på at anholde en person. Han undveg ved at påkøre politiet, og betjente måtte afgive skud, siger vagtchefen.

Henrik Svejstrup kan søndag aften ikke oplyse, hvorvidt der var tale om et varselsskud eller et skud mod flugtbilisten.

- Men ingen er kommet noget til, siger Henrik Svejstrup.

Gerningsmandens flugtbil blev fundet umiddelbart efter episoden. Manden var dog på det tidspunkt ikke at finde.

Derfor opsatte Københavns Politi afspærringer på broerne til og fra Amager.

- Det var for at sikre, at han ikke hoppede over i en anden bil, så vi lukkede Amager af, siger Henrik Svejstrup.

Kort før klokken ti søndag aften blev manden anholdt i Dragør - tæt på stedet, hvor han først havde undveget politiet.

Københavns Politi oplyser ikke, hvorfor manden skulle anholdes.

Sent søndag aften Københavns Politi stadig til stede på Dragør, hvor "en hændelse" undersøges.

Derfor er et område afspærret, mens der blandt andet arbejdes med hunde, skriver Københavns Politi på Twitter.

/ritzau/