Politiet forsøgte natten til lørdag at stoppe en bilist, som kørte i høj hastighed fra McDonald's

Både gæster på en McDonald's-restaurant og en betjent måtte springe til side, da Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi natten til lørdag forsøgte at stoppe en bilist i Nykøbing.

Det fremgår af politikredsens døgnrapport mandag.

Kort efter midnat fik politiet en anmeldelse om, at en udenlandsk registreret bil holdt i tomgang ved McDonald's på Skovboulevarden. Ifølge døgnrapporten virkede føreren "noget ude af balance."

Da politiet ankom til stedet, fik betjentene kontakt til føreren, men da man åbnede bildøren, accelererede den mandlige chauffør. Han kørte fra stedet med høj hastighed ifølge politiet.

Det var angiveligt her, at flere gæster på restauranten måtte springe til side for at undgå at blive ramt af bilisten.

- En politibetjent forsøgte at standse bilen på Skovboulevarden, men da bilisten fortsatte sin kørsel lige mod betjenten, affyrede politiet et varselsskud, skriver Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi.

Det var tilsyneladende heller ikke nok til at standse den 42-årige mandlige bilist, og derfor måtte betjenten springe til side.

Betjentene fik bilen standset på Vestensborg Alle efter en tur rundt i Nykøbing. Her blev føreren anholdt.

Han blev sigtet for at forholde fare, for narkokørsel og en stribe færdselsforseelser.

Ifølge døgnrapporten er han siden blev varetægtsfængslet til 27. februar.

/ritzau/