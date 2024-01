Slet den.

»Uden tøven. Og uden at klikke på linket,« som det lyder fra Nordjyllands Politi.

Herfra advarer man – som en slags nytårsreminder – på det sociale medie X om, at man ikke skal hoppe på de efterhånden utallige varianter, der findes af digital svindel.

Som eksempel bruges en besked fra 'postnord', hvoraf det fremgår, at man skal betale for 'toldpligtige varer' for at få en ventet pakke. Det skal ske via et link i mailen. Se herunder:

Sådan ser beskeden ud. Foto: Nordjyllands Politi

»Nyt år, og hvem ved, hvad det bringer? Men du kan finde en slags genkendelig tryghed i, at mails og sms'er som denne skal slettes,« lyder det dog på X fra Nordjyllands Politi.

Herfra lyder det videre til B.T., at den pågældende mail er dukket op i inboxen hos flere medarbejdere i slutningen af december.

På lignende vis har digitale svindlere i de senere år benyttet sig af flere og flere forskellige fupnumre for eksempelvis at få danskere til at klikke på links i mails og opgive private oplysninger.

Eksempelvis omkring juletid er det ikke mindst PostNord, der bruges som fiskekrog i en tid, hvor mange bestiller produkter på nettet. Måske endda under et tidspris i forhold til at modtage dem inden jul.

Og det er der en god grund til.

Som det lyder på hjemmesiden 'SikkerDigital', som Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed står bag:

»Digitale svindlere kender vores adfærd. De udnytter derfor vores frygt, glæde og håb og dermed også vores trang til at reagere hurtigt, når de forsøger at lokke os i fælden,« står der under overskriften 'Træk vejret, før du klikker'.

Her står der videre:

I appen 'Mit digitale selvforsvar' kan man orientere sig om aktuelle svindelnumre. Foto: Screenshot fra app

»De bruger aktuelle situationer, som virker troværdige, så vi har paraderne nede. Og de udvikler hele tiden nye teknologier i et tempo, så det kan være svært for os at afkode, om det er fup eller fakta. Men tænk dig om, og træk vejret, inden du reagerer.«

Nordjyllands Politi oplyser videre, at man i fremtiden løbende vil advare borgere mod svindlere, når man støder på nye mails med nye varianter af fup og fidus.

Politiet henviser på X desuden til appen 'Mit digitale selvforsvar', der er lavet i et samarbejde mellem Forbrugerrådet Tænk, Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden.

Her kan man hele tiden finde oplysninger om aktuelle digitale fupnumre. Og man kan også selv gøre en forskel.

»Via appen kan du på din telefon eller tablet selv tippe os om de digitale trusler, du møder i din hverdag. På den måde hjælper du andre med at undgå falske mails, mystiske sms'er eller links, der angriber ens filer,« lyder det på hjemmesiden.