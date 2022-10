Lyt til artiklen

Mandag lukker NemID, og vi overgår til at bruge MitID.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter og kommer i den forbindelse med en advarsel.

De skriver nemlig, at folk skal være opmærksom på svindlere.

'Svindlere kan forsøge at narre folk med opringninger om hjælp til at installere MIT-Id,' lyder det fra politiet på Twitter.

Det anbefales, at man lægger røret på, hvis man bliver ringet op med den slags tilbud.

Desuden opfordrer de til, at man også advare sine nærmeste om de såkaldte MitID-svindlere.

B.T. skrev torsdag, at mellem 300.000 og 500.000 borgere står til at miste adgangen til deres netbank, hvis de ikke får oprettet sig med MitID inden på tirsdag.

Siden MitID blev udgivet, har det været en opgave i at få borgere flyttet fra det ældre system, NemID, over til det nye.

Og mens de nyeste tal ifølge Politiken viser, at langt størstedelen af NemID-brugerne har fået oprettet sig i MitID, mangler et mindretal af betydelig størrelse altså stadig statens nye it-løsning.

Det har i lang tid været muligt at bruge NemID til at logge på både offentlige tjenester som Borgerservice og sundhed.dk og private systemer som netbank og forsikringsselskaber.

Men for de to sidstnævnte ryger adgangen på tirsdag.

Det betyder, at man fra tirsdag skal være oprettet med MitID for at få adgang til eksempelvis sin netbank. Der kan man ikke længere logge ind med NemID.