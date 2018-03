Tre fanger er flygtet fra en retspsykiatrisk afdeling. To skønnes så farlige, at politiet nu efterlyser dem.

Middelfart. Tre fanger er tirsdag aften flygtet fra retspsykiatrisk afdeling i Middelfart i forbindelse med en gårdtur.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Den ene fange bliver ikke skønnet farlig for andre, men de to andre skønnes så farlige, at politiet nu efterlyser dem offentligt med foto.

Der er ikke nogen konkret mistanke om, hvor de to efterlyste fanger søger hen.

Den ene har tidligere opholdt sig i Middelfart, hvor politiet allerede har søgt efter ham, mens den anden har opholdt sig både i Jylland og på Fyn.

Personalet på stedet er ikke kommet til skade eller blevet truet i forbindelse med flugten.

Begge de efterlyste fanger er mænd og i 30'erne.

/ritzau/