En hundelufter fik sig noget af en overraskelse, da vedkommende lørdag morgen luftede sin hund.

På en grussti i Harreslev, som ligger få kilometer fra den dansk-tyske grænse, fandt hunden et pølsestykke, der viste sig at have en skrue i.

Ejeren af hunden nåede heldigvis at se skruen, inden hunden kunne nå at sluge den, og anmeldte det til politiet.

Derfor advarer politiet i Flensborg nu i en meddelelse hundeluftere om at være ekstra forsigtige, når de firbenede venner skal luftes.

Flere pølsestykker med skruer i blev nemlig fundet i området, og der kan godt være endnu flere.

Politiet er i gang med efterforskningen og søger vidner, der har set noget mistænkeligt i området.