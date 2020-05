Sms'er, der ser ud til at komme fra NemID og Statens Serum Institut, er svindel, advarer politiet.

Politiet advarer mod sms'er, der ser ud til at komme fra NemID samt Statens Serum Institut.

I dem bliver der bedt om, at modtageren blandt andet sender et foto af sit NemID.

- Pas på - det er svindel. En it-kyndig har udtalt, at sms'en virker meget troværdig - det er den ikke, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Politikredsen oplyser, at den har modtaget flere henvendelser om sådanne beskeder. Den opfordrer folk til at slette dem med det samme.

Politiet advarer på sin hjemmeside også mod online coronasvindel.

Her skriver politiet, at bagmænd bag falske mails, hjemmesider og sms'er forsøger at udnytte situationen med coronavirus til at lokke personlige oplysninger ud af virksomheder og borgere.

Politiet opfordrer folk til at lade være med at videregive fortrolige oplysninger i hverken mails, på sms, på sociale medier eller over telefonen.

/ritzau/