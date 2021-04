Københavns Politi advarer nu mod kvindelige tricktyve, der slår til mod folk, der får sig en forfriskning i forårssolen.

»Bed dem om at gå væk, og sørg for at sikre ejendelene,« siger Nicklas Stage Poulsen, leder af politiets tyverisektion.

Tirsdag har der været seks tilfælde, muligvis syv, i hovedstaden, hvor gæster på cafeer og restauranter har fået stjålet deres mobiltelefoner.

Metoden har hver gang været den samme.

»En eller to kvinder henvender sig med en tiggende adfærd, og så har de haft et lamineret skilt, som de har stukket helt op i hovedet på de forurettede. Samtidig har de taget deres telefon, der har ligget på bordet,« fortæller Nicklas Stage Poulsen fra Københavns Politi.

Kvinderne har i alle tilfælde talt »gebrokkent engelsk«.

Signalementet af en af kvinderne er gået igen, men det er endnu usikkert, hvor mange kvindelige tricktyve det egentlig drejer sig om.

Tirsdagens syv tyverier er primært foregået i Indre By med enkelte episoder på Vesterbro og Nørrebro.

Københavns Politi opfordrer til, at man lader være med at lægge sin mobiltelefon – eller andre værdifulde genstande – på bordet, hvis man sidder udenfor i det gode vejr, der i disse dage har ramt ikke bare København, men hele landet.

»Vi har ingen oplysninger om, at de bruger vold. Så hvis man sikrer sine ejendele, har de ikke noget at stjæle,« siger Nicklas Stage Poulsen.