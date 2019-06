Står der nogen i kanten af motorvejen, på en afkørsel eller en rasteplads og beder om kontanter til at købe benzin for eller ønsker at sælge guldsmykker, så stop ikke op. Kør videre og meld sagen, advarer politiet.

»Der har været sager så godt som hver eneste dag med de her sælgere de seneste par uger,« siger efterforsker ved Sydsjællands og Lolland-Falster Politi, Kenneth Lund, til TV2 Øst.

Problemet er især stort langs motorvejene fra den sydlige del af regionen og mod København, oplyser politiet til tv-stationen.

Også i Midt- og Vestsjællands Politikreds har man oplevet problemer med udenlandske sælgere, der forsøger at snyde borgere til at købe værdiløse smykker på motorveje og ved afkørslerne. Her opholder sælgerne sig både på Sydmotorvejen, Vestmotorvejen og Køge-Bugt motorvejen.

Mette Østergaard Nielsen fra Rønnede på Sydsjælland er en af de borgere, der har oplevet en sælger på tæt hold.

Torsdag luftede hun sine hunde omkring Rønnede-afkørslen på Sydmotorvejen. Her holdt en mand i en stor bil på britiske nummerplader midt i afkørslen.

Han sagde på dårligt engelsk, at han var løbet tør for diesel til bilen. Han ville derfor sælge nogle kostbare guldkæder for at skaffe penge til brændstof.

Manden sagde, at hans kreditkort var i stykker, men ifølge Mette det så ikke ud til at fejle noget.

»Han viste mig et visakort, som er knækket ved chippen. Jeg forsøgte, at se navnet på kortet, men han skyndte sig at trække det til sig. Men han ville give en af sine guldkæder til den, som vil skaffe ham diesel. Jeg sagde, at den kommer ikke til at virke her i Danmark,« har Mette Østergaard efterfølgende skrevet i et Facebook-opslag.

Hun håber, at hun med sit opslag kan forhindre, at nogen lader sig snyde af den udenlandske sælger.

Politiet opfordrer da også til, at man holder sig på afstand, hvis man møder en guldsælger langs motorvejen.

Sælgerne har vist sig at være gode til at slippe fra politiet, da de ofte holder på selve motorvejen eller meget langt fremme på en afkørsel, så de hurtigt kan komme væk, hvis de ser en politibil nærme sig. Du kan kontakte politiet på 1-1-4, hvis du har oplevet problemer med en sælger. Det kan være en god ting, hvis man samtidig kan oplyse bilens registreringsnummer.