To drenge blev akut indlagt efter at have indtaget et farligt stof. En mand er anholdt for at sælge det.

Næstved. Der er farlige stoffer i omløb i Haslev, lyder advarslen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Den kommer, efter at to 15-årige drenge er blevet akut indlagt.

De købte fredag eftermiddag et amfetamin-lignende stof i Haslev.

- Det indtager de senere i går (fredag, red.), og det har ganske alvorlige konsekvenser, siger politiinspektør Kim Kliver.

Begge drenge bliver akut indlagt på hospitalet fredag aften.

Den ene er uden for livsfare. Men den anden er fortsat i koma, oplyser Kim Kliver lørdag aften.

Politiet har anholdt en mand, der har indrømmet, at han har solgt det amfetamin-lignende stof til de unge mænd.

- Vores efterforskning har ført til, at vi lidt før klokken 19 (lørdag, red) har anholdt en yngre mand fra vores nærområde, siger politiinspektør Kim Kliver.

Han indrømmede, at han har solgt stoffet til de to unge ved anholdelsen, tilføjer Kim Kliver.

Manden er lørdag aften ved at blive afhørt. Afhøringen skal bidrage til at finde ud af, om der er yderligere stof i omløb, siger politiinspektøren.

- Så der er stadig et stort arbejde for de betjente, som sidder og afhører og efterforsker sagen.

Politiet opfordrer eventuelle købere af amfetamin i Haslev til ikke at indtage stoffet.

- Beskeden er stadig, at man skal lade være, siger Kim Kliver lørdag aften.

- Og indtil at vi har fuldstændig klarhed over i hvor stort omfang, det er delt, så skal man afholde sig fra at indtage det, fordi det kan være forbundet med livsfare at indtage det.

/ritzau/