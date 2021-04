En falsk bankmand har forsøgt at svindle sig til flere ældre kvinders kreditkort. Nu advarer politiet om metoden.

'Afbryd telefonsamtalen,' lyder opfordringen derfor fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Tre kvinder på 72, 73 og 85 år fra Midtsjælland oplevede tirsdag nogenlunde det samme: De blev først kontaktet telefonisk og siden opsøgt i deres hjem i tidsrummet 18.47 til 01.32, altså midt om natten.

Alt sammen i et forsøg på at få fat i deres kreditkort, og det lykkedes i to af tilfældene, hvorefter den ene af kvinderne fik hævet 20.000 kroner på sin konto.

Svindelnummeret begyndte med, at de blev kontaktet af en mand, der præsenterede sig som 'Nicolaj Nygaard', fra henholdsvis Jyske Bank, Nordea Bank og Danske Bank. Han forklarede hver især kvinderne, at en hacker havde fået adgang til deres bankkonto og havde hævet tusindvis af kroner.

Derfor skulle de aflevere deres kreditkort. Kort tid efter dukkede der i alle tilfældene en mand op på deres adresse for at modtage hævekortene:

Den 72-årige kvinde fra Himmelev i Roskilde afleverede kortene, men politiet ved endnu ikke, om der er blevet hævet penge.

Den 73-årige kvinde fra Greve nægtede at udlevere sine kort.

Den 85-årige kvinde fra Himmelev i Roskilde udleverede sine kort, og banken kontaktede hende senere med en besked om, at der var blevet hævet 20.000 kroner.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi har man konstateret endnu et fælles træk, der er begyndt at gå igen i flere svindelsager. Også i dette tilfælde.

»Det er i sig selv ubehageligt at blive opsøgt i sit hjem, men vi kan også konstatere, at de kvinder, det går ud over, har navne i samme kategori – de har altså navne, hvor der er en ret stor sandsynlighed for at de er i en ældre aldersgruppe, der måske har en større tiltro til myndighederne og derfor vil være nemmere at overtale til at udlevere kortene,« oplyser Charlotte Tornquist, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi.

To af de kvinder, som 'Nicolaj Nygaard' tirsdag ringede til, hedder eksempelvis det samme.

Signalementet af den mand, der opsøgte kvinderne i deres hjem, er ifølge politiet også enslydende:

Hos den 72-årige kvinde: Ikke etnisk dansk af udseende, brun hud og sort hår, 170-180 centimeter høj, fedladen, sjusket klædt i hullede joggingbukser, mørk trøje og iført mundbind.

Hos den 73-årige kvinde: Brun i huden, sort kortklippet hår, cirka 160 centimeter høj, kraftig af bygning, bar guldbriller, talte dansk uden accent og kørte i en sølvgrå Audi.

Hos den 85-årige kvinde: Ikke etnisk dansk af udseende, 175-185 cm, kraftig af bygning, iført sort jakke og talte dansk.

Opfordringen fra Midt- og Vestsjællands Politi er klar og tydelig, hvis man skulle få et opkald fra 'Nicolaj Nygaard' eller lignende.

Først og fremmest skal man aldrig udlevere personlige oplysninger via telefonen.

'Borgerne opfordres til at afbryde opkald fra personer, som forsøger at få personoplysninger, bankoplysninger, nem-id, koder eller kreditkort lokket ud af folk,' lyder det:

'Er du i tvivl om, hvor vidt det er din bank eller en myndighed som ringer, så afbryd telefonsamtalen og ring op til relevante virksomhed for at få rigtigheden af opkaldet bekræftet.'