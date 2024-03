Midt- og Vestsjællands Politi har modtaget en række anmeldelser om sag fra Borup Skole. Politi efterforsker.

Midt- og Vestsjællands Politi har modtaget flere anmeldelser i relation til sagen på Borup Skole.

Politikredsen skriver i sin døgnrapport, at den vil efterforske de sager, den får kendskab til, som eksempelvis drejer sig om trusler mod kommunalt ansatte eller forsøg på at afsløre de involverede børns identitet på sociale medier.

- Tilsvarende skal politiet også understrege, at det kan være ulovligt at dele fotos af og navne på såvel børn og voksne, som indgår i den aktuelle sag - herunder også dele indhold, man har modtaget fra andre, skriver politiet.

Midt- og Vestsjællands Politi efterforsker ikke sager, som handler om ting, der er begået imellem børn på skolen.

Det skyldes, at der er tale om børn, som alle sammen er under 15 år. Det er derfor en sag for de sociale myndigheder, og ikke for politiet.

Siden mandag har Borup Skole tiltrukket sig massiv opmærksomhed.

Det skyldes, at først sn.dk og siden TV 2 har beskrevet, at børn i indskolingen på skolen er blevet udsat for vold og i nogle tilfælde grove seksuelle krænkelser af andre børn

Skolen har ifølge sn.dk tidligere oplyst, at sagen skulle involvere omkring tre til seks børn, der er i alderen 6 til 9 år.

Sagen har ført til, at børnene på skolen vil være under opsyn. Tidligere har skolen besluttet, at børnene skulle følges to og to på toilettet. Den ordning er dog lagt ned igen grundet modstand.

- Midt- og Vestsjællands Politi skal derfor opfordre til, at alle - i en sag, der naturligt nok rummer mange følelser - ikke foretager sig noget overilet og måske strafbart, skriver politiet.

Politiet skriver ikke mere om de konkrete anmeldelser, eller hvor mange der er tale om i døgnrapporten.

Politikredsen afviser onsdag over for Ritzau at uddybe, hvor mange sager man efterforsker, og hvad de drejer sig om.

/ritzau/