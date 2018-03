Lørdag eftermiddag advarer Syd- og Sønderjyllands Politi mod en kvinde, der ledsages af en 10-årig dreng. De har forsøgt at komme ind hos flere ældre beboere i Gram og Rødding.

Da BT kommer i kontakt med vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi, har de lige fået en ny anmeldelse om de to personer.

»De er i Jels, hvor de forsøger at sælge ugeblade,« siger vagtchef Ole Aamann, der er overbevist, om at det er forsøg på tricktyveri.

»De forsøger at sælge et blad. Når det ikke lykkes dem, beder de om at komme ind for at få et glas vand, og hvis det også bliver afvist, beder de om, at drengen kan komme på toilet.«

Det er desværre noget, som politikredsen næsten oplever på daglig basis. Heldigvis er mange af områdets borgere dygtige til at identificere tricktyvene, som oftest må gå forgæves.

Men budskabet lyder klart:

»Man skal ikke lukke dem ind. Det her dørsalg er for det første ulovligt, men når de er så pågående, som de er, så er det et modus, vi kender.«

Han fortæller, at den ene person afleder det potentielle offers opmærksomhed, mens den anden person tømmer boligen for værdier.

Signalement:

Drengen beskrives som mørklødet og østeuropæisk af udseende.Han er iført en sort canadian goose jakke, og han har sort kort hår og rundt ansigt.

Kvinden er også mørklødet og østeuropæisk af udseende. Hun har en markant stor tand i undermunden. Under et stort tørklæde har hun en høj firkantet sort hue, og hun har en sort lang dunjakke på. Derudover er hun iført brune høje støvler.

Kender du noget til sagen, så skal du kontakte politiet på 1-1-4.