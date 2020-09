»Vi bemærker, at du betalte regningen to gange på samme tid. Beløb: 1.116,11 kroner. For at bekræfte din refusion klik på linket.«

Lyder disse ord bekendte? Så håber vi, at du ikke har klikket på det medsendte link.

Ordene falder nemlig i en SMS, som politiet nu advarer mod.

»Har du modtaget denne SMS?« skriver Sydjyllands Politi med et billede af svindel-beskeden.

Har du fået denne SMS? Så skal du ikke trykke på linket, advarer politiet. Vis mere Har du fået denne SMS? Så skal du ikke trykke på linket, advarer politiet.

»Klikker du på linket for at få de 1.116,11 kroner, risikerer du at få franarret dine kontooplysninger,« lyder advarslen.

B.T. har løbet risikoen og fulgt linket.

Med klikket ledes man videre til en hjemmeside, der imiterer Danske Banks hjemmeside.

Øverst på siden kan man se Danske Banks logo og henvisninger til NETS. Nederst på siden kan man klikke på 'Kundeservice,' 'Nyheder og presse' og 'Sikkerhed og signering.'

Sådan opsnapper en gerningsmand dine oplysninger En gerningsmand kan få fat i din identitet, kortoplysninger eller NemID, hvis du: Har tastet dine oplysninger ind på en falsk webshop (phishing)

Modtager en sms fra en kendt virksomhed, og sender dine oplysninger via sms (smishing)

Bliver ringet op af en svindler og overtalt til at udlevere dem over telefonen (vishing)

Har brugt en offentlig computer og glemt at logge af

Har smidt personlige papirer i skraldespanden og ikke streget de personlige oplysninger ud Kilde: Politi.dk

Eller det vil sige: Det ser ud som om, man kan trykke, men man kan faktisk ikke komme videre fra forsiden.

Det eneste, man kan, er, at indtaste sine kontooplysninger, og bortset fra en stavefejl i beskrivelsen ved boksen, hvori man skal indtaste oplysningerne, ser det umiddelbart reelt nok ud.

Det er det bare ikke, og politiet opfordrer altså derfor borgere til at være forsigtige.