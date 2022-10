Lyt til artiklen

Onsdag formiddag er der udbrudt brand i en villa i Jyllinge.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Her fremgår det, at det brænder i et asbesttag i en villa på Merkurvej.

Derfor beder politiet folk i hele Jyllinge om at holde sig væk fra røgen.

»Vi opfordrer beboerne i hele byen til at holde sig ude af røgsøjlen,« skriver politiet.

Kan man ikke det, råder politiet folk i området til at lukke døre og vinduer.

