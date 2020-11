Bornholms Politi advarer øens unge efter en 15-årig dreng er blevet fundet død.

Søndag eftermiddag blev politiet kaldt ud til en adresse i Rønne, hvor en 15-årig dreng var fundet livløs. Da politiet ankomst til stedet blev det konstateret, at drengen var afgået ved døden. Det oplyser Bornholms Politi i en pressemeddelelse.



»Bornholms Politi har i går aftes og i nat efterforsket sagen intensivt, og der er mistanke om, at dødsårsagen kan være indtagelse af receptpligtig medicin,« skriver politikredsen.

Den 15-årige dreng er ikke den eneste unge person på bornholm, der er under mistanke for at have taget den receppligtige medicin.

Bornholms Politi har over en periode efterforsket sager, hvor unge mennesker har været involveret i lignende episoder.

»Efterforskningerne og vores informationer fra miljøet viser, at der er en gruppe unge som udveksler og sælger forskellige former for stærk receptpligtig medicin. Medicin som sammen med alkohol eller anden narkotika kan være livsfarlig,« skriver Bornholms Politi.

Politiet advarer alle unge, forældre og venner til unge, som eksperimenterer med dette til at hjælpe og støtte, således at sådanne forfærdelige situationer i fremtiden kan undgås. Personer, der har oplysninger om medicin- og narkotikasalg på Bornholm, opfordres til at kontakte Bornholms Politi, enten via politiets hjemmeside politi.dk eller ved at ringe 1-1-4.