Alle skal søge inden døre i området ved Skærbæk Ringvej i Fredericia, hvor en gård brænder.

Sådan lød beskeden tidligere mandag aften. Det skyldes, at der er brand i en villa, oplyser Sydøstjyllands Politi til B.T.

Vagtchefen oplyser 23.16, at branden er under kontrol, men at slukningsarbejdet fortsat pågår.

Politiet fortæller til avisen.nu, at et oliefyr er i brand, hvorfor man har indført en sikkerhedafstand på 1000 meter.

Brand i villa Skærbæk Ringvej, grundet fare skal alle i området mellem Skærbæk Ringvej, skal alle søge inden døres i området mellem Krafværksvej - Skærbækvej - Overgade. politi# — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) September 14, 2020

Ifølge mediet har der været en større eksplosion. Det kan vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Lars Grønlund ikke bekræfte, men han oplyser, at der er en risiko for, at der har været en gasflaske på stedet.

Selvom beboere i området er blevet opfordret til at holde sig indendøre, har flere bevæget sig udenfor, efter at branden er kommet under kontrol.

Lidt efter 23 er det ikke farligt at være udenfor i området, men politiet opfordrer dog til, at tilskuere til branden og beboere i området holder afstand.

Lige nu er der flere brande i politikredsen. Også i Brædstrup, nær Skanderborg, står flammer op fra et hus.

Branden i Skærbæk er nu under kontrol, men tilskuere og beboere bedes holde afstand til det indsatte personale. politi# — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) September 14, 2020

Da brandende brød ud med et meget kort tidsinterval, og med 60 kilometer mellem sig, frygter vagtchefen ikke, at der er en sammenhæng mellem de to brande.

Opdateres...