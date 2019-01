Det kraftige blæsevejr nytårsdag får nu Københavns Vestegns Politi til at udsende en direkte advarsel.

Borgere i Albertslund skal 'holde sig væk' fra Albertslund Centrum ved kanalen, hvor der er fare for nedfaldne tagplader, lyder advarslen.

Politiet er nu i gang med at sikre og afspærre området, og vil udsende nærmere oplysninger.

»Tagpladerne på dele af centeret er ved at blæse ned. Man skal holde sig uden for politiets afspærringer, og der er ingen grund til at gå derned for at være nysgerrig. Det er bedre at blive væk,« siger vagthavende ved Københavns Vestegns Politi Michael Bundgaard.

Hvis man har en bil parkeret i området, er det en god ide at få den fjernet, da en flyvende tagplade kan forrette store skader på køretøjet.

»Man kan dog kun flytte biler, der er parkeret uden for vores afspærring. Hvis bilen holder inden for vores afspærring, kan man ikke gøre noget. Afspærringen er jo sat op af en årsag,« understreger Michael Bundgaard.



Nytårsdag kan i det hele tage vise sig at blive en stormfuld affære.



DMI varsler vindstød op til 'stærk storm'. Allerede nu er der målt vindtstød på over 28,4 meter per sekund svarende til mere end 100 kilometer i timen.

Der er også varslet risiko for forhøjet vandstand og farlige situationer på grund af uvejret, som i løbet af nytårsdag forventes at blive årets første storm.

Vinden drejer efterhånden mod nordvest og nord, og den kraftige vind presser vandet ind i de indre danske farvande. Vandstanden ventes at stige helt op til halvanden meter over dagligt vande, og dermed vil grænsen på 1,25 meter for almen varsling for stormflod være nået.

I løbet af nytårsdag tager vinden til over hele landet. Det skyldes et lavtryk, som bevæger sig ned over Danmark fra nordvest.

»Det bliver meget blæsende, især ved kysterne, hvor der kan komme vindstød af stormstyrke over hele landet. Voldsomst bliver det ved de nordvestvendte kyster,« siger Frank Nielsen, vagthavende metrolog ved DMI.

Udsigten til kraftig blæst betyder, at Storebæltsbroen risikerer at lukke for trafik i fire timer tirsdag eftermiddag.

Opdateres…