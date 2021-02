Politiet advarer nu bilister om forholdene i den sydlige del af Jylland

»Der er flere biler, der er kørt i grøften,« lyder det fra Syd- og Sønderjyllands Politi i et tweet.

Det skyldes, at det fyger med sne – og problemerne er størst i den sydlige del af politikredsen.

»Kommunerne rydder sne, så hurtigt som det er muligt. Kør forsigtigt,« lyder det videre fra politiet.

DMI har også søndag udsendt et varsling om netop snefygning i den sydlige del af hele Danmark – og herunder altså ikke bare den nederste del af Jylland, men også hele Fyn og dele af Sjælland.

Det er den tiltagende blæst, der gør, at sneen nu er begyndt at fyge ind over vejene.

»Vores nedre kriterier for et varsel om snefygning er, at der skal ligge over 10 cm løs frostsne, mens det blæser med mere end 10 m/s,« lyder det i varslet fra meteorolog Jesper Eriksen:

»I de områder hvor der et varsel ude om snefygning, vurderes det at der stedvis kan ligge omkring eller over 10 centimeter gammel frostsne, samtidigt med at vinden stedvis vil komme over 10 m/s. Uden for de varslede områder kan der dog også forekomme snefygning, men her ligger der under 10 centimeter sne.«

DMI varsel om snefygning : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/16MP8RTePR — DMI (@dmidk) February 7, 2021

DMIs varsel om fygning gælder frem til mandag aften.

Opdateres …