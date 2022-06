Lyt til artiklen

En 84-årig mand og en 78-årig kvinde blev torsdag fundet døde i deres hjem i den østjyske by Glesborg.

Politiet formoder, at manden har skudt sin samlever og efterfølgende sig selv.

Det oplyser Østjyllands Politi fredag.

Allerede torsdag lød meldingen, at man var til stede på adressen på grund af et »mistænkeligt forhold«, uden at der blev sat mere konkrete ord på, hvad det drejede sig om.

Indtil nu.

»Vi har intensivt efterforsket hele aftenen og natten. Vi har gennemgået adressen minutiøst og foretaget omfattende teknisk undersøgelse af gerningsstedet og alt i vores efterforskning peger lige nu i retning af, at den 84-årige dræbte sin samlever og efterfølgende tog livet af sig selv,« siger politiinspektør Brian Voss Olsen.

I parrets hjem blev der også fundet et gevær.

Det var torsdag kl. 17.42, at Østjyllands Politi via et 112-alarmopkald blev informeret om, at der var to døde personer i huset i Glesborg.

Politiets teknikere på adressen i Glesborg. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiets teknikere på adressen i Glesborg. Foto: Presse-fotos.dk

Siden har man været til stede i området og forventer også at være det fredag.

»Vi mangler fortsat svar på de tekniske undersøgelser og obduktionerne, før vi kan sige noget med sikkerhed. Men der er lige nu intet, der tyder på, at der skulle have været en tredje person involveret,« siger Brian Voss Olsen fra Østjyllands Politi.

De pårørerende er blevet underrettet.

B.T. følger sagen.