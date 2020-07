Rejsende fra både Bulgarien, Ukraine og Polen er blevet varetægtsfængslet den seneste tid.

I de seneste uger er en stribe østeuropæiske mænd og kvinder blevet kørt til celler i arresthuse i Sønderjylland, fordi de ifølge politiet har forsøgt at krydse grænsen med falske arbejdskontrakter.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

I alt 22 personer er blevet sigtet for dokumentfalsk eller forsøg på det, og Retten i Sønderborg har besluttet at skride til varetægtsfængsling. De fængslede kommer fra Ukraine, Bulgarien og Polen.

For en uges tid siden talte en politileder om et "boom" af sager. På det tidspunkt var der 14 tilfælde. Nu er tallet vokset, oplyser politiinspektør Tage Jehn tirsdag.

- Vi håber, at det rygtes, at man ikke bare kan komme ind i Danmark på falske kontrakter, og at fængslingerne på den måde har en effekt, siger han.

- At der lige nu er 22 varetægtsfængslede skyldes, at de fængslede typisk er kommet i grupper. Så bliver det hurtigt til nogle stykker, bemærker politiinspektøren.

På grund af coronakrisen kan de rejsende kun få lovlig adgang til dansk jord, hvis de har en gyldig arbejdskontrakt eller kan fremlægge bevis på flere overnatninger.

Kontrollen på grænsen har vist, at nogle har haft falske kontrakter med et pizzeria, oplyste politiet tidligere.

Tirsdag vil politiet ikke gå i detaljer med, om det er lykkedes at finde ud af, hvor kontrakterne er fremstillet, og hvem der står bag.

- Vi efterforsker bredt i sagerne. Hvad efterforskningen består i, og hvad den indtil nu har vist, kan jeg ikke komme nærmere ind på, siger politiinspektør Tage Jehn.

I et af retsmøderne har fem bulgarere forklaret, at de ikke vidste, at kontrakterne var falske. En mellemmand havde lovet dem arbejde i Danmark, fortalte de.

/ritzau/