Politiet har sigtet en formodet medgerningsmand i sagen om brandstiftelse i fodboldspiller Jens Stages lejlighed.

Der er tale om en 21-årig mand, der sigtes for brandstiftelse, oplyser Østjyllands Politi.

Episoden fandt sted på Eckersbergsgade i Aarhus 14. juli.

Under angrebet blev der smidt en genstand ind gennem ruden, og lejligheden fik mindre brandskader.

En nu 24-årig mand sidder allerede fængslet i samme sag.

Den 24-årige har allerede erkendt at have kastet en røgbombe ind i lejligheden, men han afviser, at der er tale om ildspåsættelse.

Den 24-årige har samtidig erkendt også at have fremsat trusler over for fodboldspilleren Jens Stage, der 1. juli skiftede fra AGF til FC København.

Den 21-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aarhus tirsdag klokken 10.30.