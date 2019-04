Retten i Hillerød kommer på ekstraarbejde lørdag. Dommere skal afgøre anmodning fra anklagere.

Anklagere vil lørdag bede retten om at varetægtsfængsle 17 mænd, der blev anholdt fredag aften i tre biler med knive, køller og knojern.

Samtlige mænd sigtes for forsøg på farlig vold, oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi.

Det var fredag aften cirka klokken 18.45, at politiet stoppede de tre biler ved Haldor Topsøe Park i Frederikssund.

Mændene er i alderen fra 19 til 33 år. Ifølge politiet skulle de have tilknytning til "en kriminel gruppering", men hvilken har man ikke ønsket at oplyse.

Fredag aften afviste en talsperson for Nordsjællands Politi, at de mange mænd i bilerne kan forbindes til sagen om et og flere drabsforsøg i Rungsted for to uger siden.

Tilsyneladende var politiet i forvejen opmærksom på, at noget var i gære.

- Vi har en øget interesse for nogle ting i det område, sagde pressekoordinator Henriette Døssing fredag aften. Hun ville ikke gå i detaljer.

/ritzau/