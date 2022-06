Lyt til artiklen

Der er efterhånden gået mere end to en halv måned, siden 16-årige Farhad fra Vejle forsvandt og blev efterlyst.

Teenageren er stadig ikke dukket op.

»Sydøstjyllands Politi leder derfor fortsat efter den 16-årige,« lyder det i en udtalelse fra politiet til B.T.

Det var tilbage i april, at Farhad aldrig vendte hjem, hvorefter hans familie meldte ham savnet.

Billedet af Farhad i fuld størrelse, som det så ud i forbindelse med efterlysningen i april. Foto: Sydøstjyllands Politi Vis mere Billedet af Farhad i fuld størrelse, som det så ud i forbindelse med efterlysningen i april. Foto: Sydøstjyllands Politi

Han blev sidst set ved Hummelkærsvej/Baunevej i Vejle natten til lørdag 9. april. To dage senere blev han efterlyst af politiet i hele Danmark – og siden internationalt.

Det skete efter aftale ned familien.

»Den 16-årige blev efterlyst, fordi Sydøstjyllands Politi og den 16-åriges familie vil sikre, at han har det godt, men det er ikke politiets opfattelse, at den 16-årige har været udsat for en forbrydelse,« lyder det fra politiet.

Det lyder videre, at Sydøstjyllands Politi fortsat er »i dialog med familien« omkring den forsvundne dreng.

I forbindelse med efterlysningen af Farhad i april blev der desuden delt af signalement af teenageren. Det lyder sådan her:

Han er cirka 170 centimeter høj.

Han vejer omkring 65 kilo.

Han er spinkel af bygning.

Han har sort hår.

Ifølge politiets oplysninger blev Farhad tilbage i april sidst set i en sort jakke, sorte bukser og sorte sko.

»Vi vil fortsat meget gerne høre fra offentligheden, hvis der er nogen, der har set ham, eller har oplysninger om, hvor han befinder sig,« lyder det fra Sydøstjyllands Politi i dag.

Politiet kan kontaktes på tlf. 1-1-4.