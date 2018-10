I mindst to tilfælde har en 21-årig mand fra Polen forsøgt at tømme lastbiler for dyrebart gods.

Sønderborg. En ung mand fra Polen har fredag i et retsmøde tilstået tyveri af Lego til en værdi af over en million kroner.

Det dyrebare lejetøj stjal han ifølge politiet fra en lastbil i Sønderjylland sammen med fem andre polske mænd.

Manden, der er 21 år, blev taget på fersk gerning i forbindelse med tyveriet natten til fredag på en rasteplads ved Frøslev Øst på Sønderjyske Motorvej.

Ved 02.30-tiden opdagede betjente, at en gruppe mænd var i færd med at stjæle de værdifulde kasser med Lego. Mændene havde skaffet sig adgang til lastbilen ved at skære køretøjets presenning i stykker.

Den nu varetægtsfængslede 21-årige blev kort efter anholdt i en varebil med tyvekosterne. Yderligere fem polske mænd blev anholdt i et andet køretøj, efter at de var kørt fra stedet til Tyskland.

Senere vil de blive begæret udleveret til Syd- og Sønderjyllands Politi.

I fredagens retsmøde, som fandt sted ved Retten i Sønderborg, erkendte den sigtede ikke alene nattens forbrydelse. Han tilstod også et tilsvarende tyveriforsøg fra en lastbil. Det forhold skal være sket 18. oktober.

Den 21-årige blev i grundlovsforhøret varetægtsfængslet i fire uger. De anholdte vil muligvis blive præsenteret for yderligere sigtelser, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

/ritzau/