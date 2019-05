Et spionprogram fik otte pokerspillere til ufrivilligt at spille med åbne kort, lyder det i Københavns Byret.

Undervejs i efterforskningen af en sag om snyd i den danske pokerelite har politiet beslaglagt 29 millioner kroner.

Indehaveren af det store beløb er en dansk pokerspiller, der igennem en årrække har spillet på professionelt niveau.

Han er tiltalt for at have skaffet sig adgang til computere hos flere af dem, han spillede poker imod fra 2008 til 2014.

Det var et virusprogram, der i juni 2014 slog alarm og gjorde en dansk pokerspiller opmærksom på, at der foregik noget på hans computer.

Mistanken fik manden til at gå til politiet. Det blev startskuddet til den omfattende sag, som Københavns Byret har taget hul på tirsdag.

I anklageskriftet står der, at spionprogrammet blev installeret på otte pokerspilleres computere i København, Aarhus, Berlin og Las Vegas.

De otte pokerspillere har under afhøringer forklaret, at de følte sig snydt i spillene, fortæller Jonathan Gasseholm, der er mødt som anklager i sagen.

Trods protester fra pressen valgte retten at opretholde det navneforbud, der er nedlagt. Derfor er det svært at beskrive tiltaltes identitet nærmere.

I en civilsag, der kører sideløbende med straffesagen mod manden, kræver de otte mulige ofre for snyderiet en samlet erstatning på 30 millioner kroner.

Det stemmer næsten overens med de 29 millioner kroner, som er blevet beslaglagt i sagen, påpeger anklager Gasseholm.

Ifølge anklageskriftet er det lykkedes politiet at opgøre de uberettigede gevinster til omkring fire millioner kroner i alt. Men det tal kan være større.

Pokerspilleren er tiltalt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed og for ulovligt at skaffe sig adgang oplysninger. Selv nægter han sig skyldig.

For at forstå sagen, er det vigtigt at have kendskab til reglerne i poker, påpeger anklageren.

- Onlinepoker og pokerverdenen er for mange nok lidt ukendt territorium, siger anklageren, da han forelægger sagen.

- Men bluff er en væsentlig del af det at spille poker, fortsætter han.

Men ifølge anklagemyndigheden har den tiltalte pokerspiller bluffet en del mere, end hvad godt er, i den tid, han har spillet.

Samme overbevisning har de otte pokerspillere, der angiveligt har fået installeret spionprogrammet på deres computere

De har tidligere konfronteret tiltalte med deres anklage og uden hans vidende optaget det.

Optagelsen vil blive afspillet i retten en af de senere retsdage.

/ritzau/