»Det første jeg tænker er: 'Hvad fanden sker der?' Så får jeg øje på den modkørende og frygter, der er sket noget med hende.«

Fredag skulle vise sig at blive en noget anderledes dag på arbejde for tømrer Marc Damborg.

Han har sit eget tømrerfirma i Aalborg og var fredag morgen ude på en opgave i nærheden af Brovst.

Han kører i en varevogn som så mange andre tømrere, men da han skal til at køre tilbage til Aalborg efter opgaven i Brovst, opdager han, at noget ikke er, som det skal være. Noget er galt med bilen.

Marc Damborg er rystet over, at nogen kan finde på at løsne hjulbolte på biler. Foto: Marc Damborg

»Jeg kan høre sådan nogle metalliske lyde,« fortæller Marc Damborg.

Han kører på landevejen og tager derfor lidt af farten. Men pludselig sker der noget uventet.

»Så flyver baghjulet af og ryger over i de modkørendes retning,« siger han.

Her rammer hjulet en modkørende bilist. Det rammer så hårdt, at det slår revner i forruden og udløser airbagsne i bilen. Det er en kvinde, der sidder bag rattet.

Det var det venstre baghjul, der fløj af. Foto: Marc Damborg

»Jeg er helt ved siden af mig selv,« siger Marc Damborg, der selv slap uskadt fra uheldet.

Han frygter det værste, da han vil tjekke om den kvindelige bilist er kommet til skade. Heldigvis er kvinden sluppet uden skrammer.

»Hun havde fået et chok, men det er der jo ikke noget at sige til,« siger Marc Damborg.

Marc Damborg kontakter vejhjælp, så der kan blive ryddet op efter den uhyggelige hændelse. Da Falck kommer frem, siger den udsendte medarbejder noget, der forklarer, hvad der var gået galt.

»Han siger, der er noget helt galt. Alle hjulboltene sidder løst,« siger Marc Damborg, der med det samme mistænker, at nogen må have løsnet boltene.

Og den slags er desværre ikke usædvanligt. En bekendt af Marc, som arbejder ved Falck, fortæller ham, at der bare sidste år var 30 anmeldelser af løsnede hjulbolte i Aalborg.

Marcs varevogn blev transporteret væk af Falck. Foto: Marc Damborg

B.T. har også tidligere beskrevet, at der har været udfordringer med personer, der løsner hjulbolte andre steder i landet.

Marc Damborg meldte episoden til politiet og lavede desuden et opslag på Facebook, hvor han advarer andre bilister i Aalborg.

Kort efter bliver han kontaktet af en, der har oplevet noget lignende. Bare få dage før Marc tabte sit baghjul.

»Han havde været ude at køre på motorvejen og havde sin datter i bilen. Det kunne være endt helt galt. Han var også fra Aalborg,« fortæller Marc, der oplyser, at hverken far eller datter kom noget til.

Marc formoder, at hjulboltene er blevet løsnet, da hans vogn holdt ved Vesterkærets Skole i Aalborg Vestby henover natten.

»Der er mørkt og ikke så mange vinduer i området, så man kan gøre det uden at blive set,« siger han.

Men hvorfor nogen overhovedet skulle finde på at gøre det, forstår han på ingen måde.

»Jeg synes, dem der gør sådan noget, skulle tage at få sig en anden hobby. Hvis de godt kan lide at skrue på bolte, skulle de tage sig en mekanikeruddannelse i stedet,« siger han.

Tømrerbilen er nu sendt på værksted, så den kan blive klar igen. Desuden har han måttet hive fat i sit forsikringsselskab, som nu skal vurdere sagen. Heldigvis har Marc opbakning fra de andre bilister, der så uheldet ske.

»Jeg vil gerne rose de andre bilister. Ham der kørte bagved, fortalte mig, at han så det hele og en kvinde, der gik tur med sin hund, var også ovre og hjælpe til efter det skete,« slutter Marc Dambrg.