Først benægtede de alt. Afviste at stå bag de knuste ruder på Beder Skole.

Men da politiet kunne hive et vigtigt bevis op af lommen, måtte de krybe til korset.

Østjyllands Politi modtog tirsdag morgen en anmeldelse fra skolen, som ligger i Aarhus kommune, skriver TV 2 Østjylland.

Her havde pedellen konstateret, at der i løbet af mandag aften havde været nogen forbi og smadre tre ovenlysvinduer i skolens tag. Og det var netop ved siden af de knuste vinduer, selvsamme pedel fandt det fældende bevis: En tegnebog.

Hurtigt konstaterede man, at tegnebogen tilhørte en 13-årig dreng, som politiet dernæst aflagde et visit. Teenageren havde haft sin 14-årige ven til overnatning.

»Drengene fortalte betjentene i døren, at det er rigtig, de var ude mandag aften, men de kendte ikke noget til de knuste ruder,« fortæller Janni Lyndager fra Østjyllands Politi til lokalmediet.

De to unge drenge havde dog svært ved at blive ved med at benægte deres skyld, da politiet trak den yngstes tegnebog frem.

I fællesskab med forældre, en repræsentant fra kommunens børne- og ungeafdeling har man nu aftalt, at drenge og forældre selv retter henvendelse til Beder Skole for at indgå aftale om erstatning.