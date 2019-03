27-årig mand lå søndag formiddag og sov i detentionen efter en farlig optræden i trafikken.

Civile borgere roses af politiet, efter at de lørdag aften fik stoppet en stærkt beruset bilist, der havde været spøgelsesbilist på Hirtshalsmotorvejen.

Først kørte den fulde mand fra Brønderslev mod syd i den korrekte side af motorvejen, oplyser Nordjyllands Politi.

- Ved Vestbjerg standser han, stiger ud og lader vandet. Derefter foretager han en U-vending og kører mod nord, fortæller vagtchef Poul Badsberg.

Manøvren indebærer i sagens natur stor fare for andre trafikanter. Nogle af dem besluttede at tage affære på egen hånd.

Ved rampen ved Brønderslev Øst lykkedes det dem at få sat bilisten ud af spillet.

- Nogle civile borgere fik blokeret vejen for ham, siger vagtchef Poul Badsberg, der benytter lejligheden til at rose personerne for deres indgriben.

Betjente hos politiet er søndag formiddag ved at gøre status på sagen, mens bilisten - en 27-årig mand - ligger i detentionen og sover sin brandert ud.

- Der ligger et hav af sigtelser og venter på ham, siger vagtchefen. For eksempel vil han blive sigtet for hensynsløst at have udsat andre for fare og for spritkørsel.

/ritzau/