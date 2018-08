Branden på et plejehjem i Allingåbro fredag, der endte med at koste tre ældre kvinder livet, opstod i en sofa.

Det oplyser Østjyllands Politi efter at have afsluttet de brandtekniske undersøgelser på plejehjemmet Farsøhthus. Undersøgelserne viser, at branden opstod i en sofa i en 93-årig kvindes hjem. Da flere vinduer på gangen stod åbne, og da den 93-årige åbnede døren til sit hjem under branden, spredte den sig hurtigt til yderligere tre boliger i fløjen, oplyser politiet.

Den 93-årige kvinde mistede livet i branden. Det samme gjorde en anden kvinde på 91. En 95-årig kvinde blev indlagt på sygehuset i Skejby med alvorlige brandskader. Søndag formiddag døde også hun. I branden kom yderligere to kvinder til skade. Det drejer sig om to kvinder på 87 og 89 år. Deres skader var dog af mindre alvorlig karakter.

Allerede i weekenden forttalte Østjyllands Politi, at intet tydede på en påsat brand. De tekniske undersøgelser har dog ikke kunnet fastslå præcist hvordan branden er opstået. Politiet lukker nu efterforskningen og kan ikke oplyse yderligere om sagen.

