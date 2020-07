Grov sag om seksuelle krænkelser mod to piger er delvist forældet. Dog får 70-årig mand seks måneders fængsel.

En fortælling om daglige voldtægter, andre seksuelle overgreb og fysisk vold i en nordjysk plejefamilie har været udgangspunktet for en retssag mod en i dag 70-årig mand fra Brovst.

Torsdag eftermiddag har Retten i Hjørring afsagt dom i sagen.

Her er manden blevet idømt seks måneders fængsel for overgreb begået mod en plejedatter fra 2003 til 2006. Hun var dengang 15 til 18 år.

Til gengæld er manden blevet frikendt for voldtægter, andre seksuelle krænkelser og vold begået mod en anden plejedatter.

Han var tiltalt for at have forgrebet sig på denne pige gennem 15 år fra 1998 indtil 2013. I den periode var hun mellem 13 og 28 år.

Men retten frifandt ham for de forhold, som ifølge anklagemyndigheden var begået efter 2003. Og overgrebene, der fandt sted før 2003, falder for en forældelsesfrist, fortæller specialanklager Mette Bendix.

- Retten mener, at gerningsperioden stopper i 2003, siger hun.

Af anklageskriftet fremgår det, at der i flere år var tale om daglige overgreb. De blev både begået i hjemmet i Nordjylland, og når plejefaren og -datteren var på motorcykeltur og overnattede i telt eller på hotel.

Hvis pigen ikke makkede ret, var manden parat til at bruge vold, mener anklagemyndigheden. Således holdt han hende flere gange fast eller bandt hendes hænder, ligesom han slog hende og gav hende lussinger.

Hvis plejefaren var kendt skyldig i overgreb begået frem til 2013, ville han også kunne dømmes for de tidlige overgreb før 2003, da de så var en del af en fortsat forbrydelse, forklarer Mette Bendix.

Sagen var rejst som en nævningesag. I den type sager kræver anklagemyndigheden mindst fire års fængsel, hvis den tiltalte kendes skyldig.

Resultatet er dermed langt fra det, som anklageren sigtede efter.

Manden har gennem sagen nægtet sig skyldig og har bedt om tid til at overveje, hvorvidt han skal anke dommen.

Inden specialanklager Mette Bendix tager stilling til, om anklagemyndigheden skal anke afgørelsen, skal hun først se nærmere på dommen.

/ritzau